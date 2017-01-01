Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Кривом Роге на предприятии трагически погиб работник

Комментариев: 0
Мужчина разбился насмерть, упав с 8-метровой высоты.
Полиция расследует обстоятельства гибели рабочего
Полиция расследует обстоятельства гибели рабочего
sobitie.com.ua

В результате падения с высоты на горно-металлургическом комбинате Арселор Миттал Кривой Рог погиб рабочий.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передают Українські Новини.

Читай также: В Житомире пациент покончил с собой, выпрыгнув из окна больницы

“Электрогазосварщик подрядной организации выполнял ремонт на доменной печи. Мужчина упал с 8-метровой высоты и получил травмы, не совместимые с жизнью“, - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы Управления Национальной полиции в Кривом Роге, начато расследование по ст.272 ч.2 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса .

Как сообщалось 26 июля, в Мариуполе грузчик погиб в мясорубке колбасного цеха.

Поделись:
Теги: Кривой рог, предприятие, несчастный случай
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь