В Кривом Роге на предприятии трагически погиб работник

Мужчина разбился насмерть, упав с 8-метровой высоты.

В результате падения с высоты на горно-металлургическом комбинате Арселор Миттал Кривой Рог погиб рабочий.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передают Українські Новини.

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“Электрогазосварщик подрядной организации выполнял ремонт на доменной печи. Мужчина упал с 8-метровой высоты и получил травмы, не совместимые с жизнью“, - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы Управления Национальной полиции в Кривом Роге, начато расследование по ст.272 ч.2 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса .

Как сообщалось 26 июля, в Мариуполе грузчик погиб в мясорубке колбасного цеха.