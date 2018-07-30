"Пятая колонна" в Польше: в Варшаве политик унизила украинцев

Советник оппозиционной партии Гражданская платформа Моника Суска агрессивно высказалась в адрес украинцев.

Советник оппозиционной партии Гражданская платформа Моника Суска сделала унизительный комментарий относительно украинцев, которые живут в Польше, назвав их “пятой колонной“ в стране.

“У меня всегда был свой взгляд на тему украинцев. И мы впускаем их на всех парах. Украинцы в супермаркетах, украинцы в транспорте, украинцы на строительстве, а теперь украинцы еще и пятая колонна. Уверена, это не отдельный случай. Недавно на площади Шембека украинцы устроили авантюру на защиту партии Право и Справедливость“, - написала Суска в Twitter, передает Gazeta Wyborcza.

Читай также: В Польше двое украинцев с молотками ограбили пункт обмена валют

Издание поясняет, что комментарий политика связан с демонстрациями против обновления закона о Высшем суде Польши. Изменения в очень быстром темпе принял Сейм, а в четверг их подписал президент Анджей Дуда. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ. Один из демонстрантов вел себя особенно агрессивно. Не исключено, что он умышленно спровоцировал реакцию полиции. Позже появились сообщения, что провокатор был похож на украинца Вячеслава Скидана, который выступил в телепрограмме Jaka to melodia. В конце концов, Скидан и демонстрант оказались разными людьми, но украинца все равно называют “провокатором“.

В польских СМИ ее слова были использованы в качестве доказательства того, что между правящей Правом и Справедливостью Ярослава Качинского и оппозиционной Гражданской платформой нет никакой разницы. Суска по итогу сама поддалась жесткой критике.

Позднее она удалила пост из Twitter и принесла извинения, однако лидер Клуба советников Гражданской платформы Ярослав Шостаковский сообщил, что его коллегу накажут.

Читай также: В Польше значительно ухудшилось отношение к украинцам

“Пост был совершенно скандальный и недопустимый. Как председатель Клуба советников Платформы в Совете Варшавы, я отправляю запрос о наказании Моники Суски в Региональный коллегиальный суд“, - заявил Шостаковский.

Напомним, в июле сообщалось, что комиссия по депутатской этике Сейма Польши решила не наказывать депутата от движения Kukiz'15 Томаша Жимковского, который сознательно обнародовал ложную информацию о якобы избиении украинцем поляков в Перемышле.