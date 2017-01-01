Во Львове грабитель выбежал из магазина прямо на патрульных

Вора-неудачника засняла камера видеорегистратора.

Преступник забрал из магазина наличку Скриншот из видео

Во Львове после совершения ограбления магазина мужчина, выбежал на улицу, где прямо в этот момент проезжала патрульная полиция. Преступник успешно был задержан после короткой погони.

Об этом сообщил департамент коммуникаций МВД.

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Инцидент произошел около шести утра. Экипаж, который двигался по улице Городоцкой, во время патрулирования увидел мужчину, выбегавшего из магазина, а вслед ему кто-то кричал: “Держите вора!“. Злоумышленник скрылся во внутренних дворах.

Еще несколько экипажей патрульных подоспели на помощь, блокировали все выходы и полицейские без помех задержали грабителя. Выяснилось, что злоумышленник забрал из кассы магазина 4000 гривен.

Во Львове грабитель выбежал из магазина прямо на патруль... 0:00 / 01:10

Как сообщалось 26 июля, в центре Киева за 2 минуты на 5 млн гривен ограбили финучреждение.