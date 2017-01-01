Делегация ОБСЕ не планирует ехать в Крым

Пресс-секретарь ОБСЕ Томас Райнер заявил, что фразу о том, что якобы их делегация собирается ехать в Крым, была вырвана представителями СМИ из контекста ради неправдивого заявления.

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не намерено отправлять делегацию в Крым. Об этом в понедельник, 30 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря организации Томаса Райнера .

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Ранее СМИ сообщали, что БДИПЧ ОБСЕ обсуждает такую возможность, чтобы оценить ситуацию с нарушением прав человека на полуострове.

“Они вырвали фразу из контекста, чтобы сделать неправдивое заявление“, - сказал Раймер.



“Мы сказали, что всегда готовы организовать визит для оценки ситуации с правами человека в этом регионе, но только при условии приглашения властей Украины“, - подчеркнул он.

“Мы не готовим никакую миссию сейчас и не меняли свою позицию“, - добавил Раймер.



Ранее наблюдатели БДИПЧ неоднократно заявляли об отказе посетить временно оккупированный Крым для участия в наблюдении за парламентскими и президентскими выборами.

Напомним, ранее российская делегация покинула ПАСЕ после издевок Грузии.