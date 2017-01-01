В Тернополе абитуриентка пришла на экзамен в свадебном платье
Администрация университета допустила невесту к экзаменам.
Абитуриентка по имени Иванна Майхер-Снегур из города Бучач пришла на вступительный экзамен в магистратуру Тернопольского Национального педагогического университета в белом свадебном платье с фатой, передает местное издание 0352.
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Удивленным преподавателям Иванна пояснила, что дата экзамена и бракосочетания совпали, поэтому на экзамен она пришла вместе с мужем и дружками.
Администрация университета абитуриентку к экзаменам допустила, а также поздравила молодоженов с бракосочетанием и верным выбором учреждения высшего образования, пожелала долгих и счастливых лет семейной жизни.
Напомним, ранее в Харькове абитуриентка наняла двойников, чтобы не сдавать ВНО.