В Мелитополе таксист умер за рулем автомобиля

Сразу после того, как пассажиры вышли из авто, мужчине стало плохо. Спасти его не удалось.

В Мелитополе Запорожской области мужчина умер прямо за рулем автомобиля. Об этом в понедельник, 30 июля, сообщают МВ.

Трагедия случилась 29 июля.

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По словам очевидцев, таксист подвез покупателей к магазину на бул. 30 лет Победы. Сразу после того, как пассажиры вышли, мужчине стало плохо. Спасти его не удалось.

Ранее в Киеве водитель автобуса с детьми умер за рулем во время движения.

Также в мае в Киеве произошел аналогичный случай. На улице Бульварно-Кудрявской умер водитель автобуса, следовавшего по маршруту №7.