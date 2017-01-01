В Одессе невесты в свадебных платьях рисовали "зебру"
В минувшие выходные волонтеры организации Корпорация монстров своими силами нарисовали пешеходный переход, которого недоставало на проезжей части, соединяющей Старобазарный сквер и Базарную улицу.
Об этом сообщает Думская.
К работе приступили креативно — девушки нарядились в свадебные платья и рисовали “зебру“ вместе с помощниками
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“Так, как мы не умеем что-то делать как нормальные люди, то вышла, как обычно, выездная сессия палаты №6. И да, это уже реально работает — машины сбрасывают скорость и пропускают пешеходов. Знаки любезно предоставлены Сергеем Черноиваненко. Дорожные конусы сообществом байкеров Одессы. Знаки установлены согласно всех ГОСТов. При установке Ни одна невеста не пострадала“, - прокомментировала мероприятие организатор акции Катерина Ножевникова.
Все материалы — краски, валики, кисточки, трубы, цемент и песок — закуплены на средства одесситов, которые жертвуют деньги на благотворительность в Корпорацию монстров.
Как сообщалось 29 июня, в Ужгороде прошел парад невест.