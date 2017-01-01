В Одессе на крупной взятке поймали проректора

Взяточник был одним из руководителей экологического университета.

Сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с работниками Управления защиты экономики органов полиции в области и следователями ГУНП разоблачили на взятке проректора одного из одесских университетов.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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Проректор требовал неправомерную выгоду в сумме 310 тысяч гривен от представителя предприятия за заключение договора использования жилого здания с причалом для размещения отдыхающих. Сегодня во время передачи первого транша в сумме 62500 грн педагога разоблачили правоохранители в его рабочем кабинете.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

По данным Думской, задержан проректор Одесского государственного экологического университета.

Как сообщалось 24 июля, в Одессе пойманную на взятке декана консерватории выпустили под залог 1,5 млн гривен.