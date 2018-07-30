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В Полтаве инкассаторы влетели в авто полицейских и перевернулись

Комментариев: 2
С помощью камер видеонаблюдения установлено, что виновником ДТП является именно водитель инкассаторского авто.
О пострадавших не сообщается
О пострадавших не сообщается
pl.npu.gov.ua

В Полтаве на перекрестке улиц Бирюзова и Юрченко столкнулись автомобиль инкассаторов и полицейская машина, в результате чего превый перевернулся.

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Об этом сообщается на сайте местной полиции.

“Удалось установить обстоятельства ДТП с участием полицейского автомобиля и инкассаторского микроавтобуса с помощью видеофиксации. В частности, установлено, что водитель нарушил правила дорожного движения, выехав на запрещающий сигнал светофора, что и привело к аварии“, - говорится в сообщении.

У полицейского авто поврежден капот
У полицейского авто поврежден капот
pl.npu.gov.ua

В результате столкновения Ford инкассаторов перевернулся на бок. На данный момент о состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Троещине столкнулись инкассаторский Renault и легковой Hyundai. В результате авто инкассаторов перевернулось на крышу. Тогда в ДТП были пострадавшие.

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Теги: Полтава, ДТП, инкассаторы, полицейский автомобиль
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Комментариев (2)
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Коцман__Бобза    30.07.2018, 16:06
Оценка:  0
Коцман__Бобза
Где чьи деньги разобрались?
Пролисок    30.07.2018, 15:55
Оценка:  -1
Пролисок
И всё перевозимое поделили по справедливости))
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