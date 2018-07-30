В Полтаве инкассаторы влетели в авто полицейских и перевернулись
В Полтаве на перекрестке улиц Бирюзова и Юрченко столкнулись автомобиль инкассаторов и полицейская машина, в результате чего превый перевернулся.
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Об этом сообщается на сайте местной полиции.
“Удалось установить обстоятельства ДТП с участием полицейского автомобиля и инкассаторского микроавтобуса с помощью видеофиксации. В частности, установлено, что водитель нарушил правила дорожного движения, выехав на запрещающий сигнал светофора, что и привело к аварии“, - говорится в сообщении.
В результате столкновения Ford инкассаторов перевернулся на бок. На данный момент о состоянии пострадавших не сообщается.
Ранее сообщалось, что в Киеве на Троещине столкнулись инкассаторский Renault и легковой Hyundai. В результате авто инкассаторов перевернулось на крышу. Тогда в ДТП были пострадавшие.