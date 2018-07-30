В Полтаве инкассаторы влетели в авто полицейских и перевернулись

С помощью камер видеонаблюдения установлено, что виновником ДТП является именно водитель инкассаторского авто.

О пострадавших не сообщается pl.npu.gov.ua

В Полтаве на перекрестке улиц Бирюзова и Юрченко столкнулись автомобиль инкассаторов и полицейская машина, в результате чего превый перевернулся.

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Об этом сообщается на сайте местной полиции.

“Удалось установить обстоятельства ДТП с участием полицейского автомобиля и инкассаторского микроавтобуса с помощью видеофиксации. В частности, установлено, что водитель нарушил правила дорожного движения, выехав на запрещающий сигнал светофора, что и привело к аварии“, - говорится в сообщении.

У полицейского авто поврежден капот pl.npu.gov.ua

В результате столкновения Ford инкассаторов перевернулся на бок. На данный момент о состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Троещине столкнулись инкассаторский Renault и легковой Hyundai. В результате авто инкассаторов перевернулось на крышу. Тогда в ДТП были пострадавшие.