Адвокат ответил руководителю НАПК Мангулу и главе комитета Рады Павелко

Адвокат Общественной организации “Инициативы будущего“ в своем блоге в юмористической форме ответил на обвинения со стороны ФФУ в якобы неправдивости опубликованной им информации относительно конфликта интересов, предоставив при этом дополнительные документы, сообщают Аргументы и Факты со ссылкой на Комментарии.

Так, Олег Скупинский, в своей публикации сравнил Главу бюджетного комитета с Людовиком XIII, а Главу НАПК с галантерейщиком Бонасье, представ при этом Д’артаньяном: “У нас есть и недалекий монарх-жизнелюб со своей мадам де Монтеспан, и галантерейщик Бонасье, возомнивший, что он спасает Францию, и даже Миледи, только у неё не лилия на плече, а розочки“.

“Судя по истерике в сети, своего оппонента я напугал не на шутку. Забыв о том, что я пересчитал все рёбра господину Павелко по части конфликта интересов, меня бросились обвинять в том, что Андрей Васильевич, просто обязан сидеть в кресле члена Правления UEFA Events SA. Поднялся такой крик, что я отчетливо осознал: а король-то голый! Андрей Васильевич, Людовик XIII Вы мой, сколько бы не голосили Ваши Ляшене, - того, что Вы самозванец, скрыть никак не удастся“, - пишет Олег Скупинский.

При этом адвокат приводит данные из финансовой отчётности UEFA за 2016/2017 г.г., которые подтверждают прибыльность организации - “УЕФА Ивентс коммерческое предприятие с миллиардным оборотом. Оно прибыльное на всю голову. Работать в нем господин Павелко не может. Он знает об этом, и от этого так голосит его свита и прихлебатели. Швейцарское государство очень лояльное, но обманывать себя никому не даст. С 2018 года у них вообще устрожение налоговой политики касательно бесприбыльности. Всё из-за криптовалютчиков, которые там повадились открывать non-profit фонды под ICO“.

Также, как отмечает Олег Скупинский, письмо UEFA Events, на которое ссылается ФФУ, как на доказательство не прибыльности организации, было адресовано Ирине Мостовой – исполняющей обязанности главы Департамента по предотвращению конфликта интересов НАПК, и, по словам адвоката “письмо должно находиться в материалах проверки по господину Павелко! Позвольте, а разве часть 4 статьи 13 Закона Украины “О противодействии коррупции“ прямо не запрещает главе Нацагенства, должностным и служебным лицам его аппарата разглашать информацию с ограниченным доступом, полученную в связи с выполнением должностных обязанностей?“

“Господин Мангул, отныне для меня Вы - галантерейщик Бонасье. Я так и вижу, как Вами было совершенно коррупционное деяние, и когда господин Павелко получил этот документик из рук в руки, с Ваших уст сорвалось: “Одно мое слово спасло Францию! Галантерейщик и кардинал — это сила!“, - подытоживает все написанное Олег Скупинский.

Стоит отметить, что хлопушка-нумератор на изображении, которое Олег Скупинский выложил в своем блоге, содержит номера статей Уголовного кодекса Украины, под которые, потенциально, подпадают действия Главы бюджетного комитета Андрея Павелко – ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ст. 366 (служебный подлог), ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ст. 191-1 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).