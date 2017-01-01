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В Донецкой области сепаратист добровольно сдался полиции

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Мужчина четыре года скрывался от правоохранителей, однако, решил добровольно сдаться, узнав из СМИ об аналогичных историях других сепаратистов.
Экс-сепаратист сдался украинской полиции
Экс-сепаратист сдался украинской полиции
rbc.ua

Житель Константиновки в Донецкой области добровольно сдался украинским правоохранителям, узнав о государственной программе Вернись домой, которая предоставляет сепаратистам шанс вернуться к нормальной жизни.

Об этом в понедельник, 30 июля, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что в период оккупации Константиновки 57-летний мужчина под воздействием пропаганды вступил в ряды сепаратистов. Новобранец получил распределение на блокпост, где осматривал транспорт и незаконно ограничивал проезд граждан.

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Обещания террористов по условиям службы и зарплаты оказались ложными. Поэтому уже через недолгое время житель Костянинивкы покинул сепаратистов и четыре года скрывал свое прошлое. Когда жить в постоянном страхе надоело, мужчина сдался правоохранителям. О возможности освободиться от наказания мужчина узнал из полицейских новостей.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют его деятельность в рядах незаконного вооруженного формирования.

В полиции также напомнили, что согласно закону, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно вышло из такого формирования и сообщило о его существовании органы государственной власти или органы местного самоуправления.

Как сообщалось, воевавший за ДНР якут сдался украинской полиции. Мужчина сдался полиции, узнав, что существует программа Вернись домой.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: полиция, Донецкая область, сепаратисты, ДНР
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