Появилось новое видео массовой драки в горсовете Конотопа

По словам заместителя городского головы Конотопа, после драки в отношении двух сотрудников горсовета открыли уголовные дела.

В побоище пострадали 21 человек скриншот из видео

Заместитель мэра Конотопа Игорь Степанченко опубликовал в Facebook еще одно видео массовой драки в сессионном зале конотопского горсовета между сторонниками действующего мэра и его оппонентами.

Новое видео массовой драки в горсовете Конотопа 0:00 / 02:33

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“Побоище на сессии горсовета в Конотопе. Угадайте против кого открыты уголовные дела… Правильно, против двух сотрудников городского совета по факту нанесения побоев титушкам. Верх цинизма“, - написал заммэра.

Напомним, 26 июля, в Конотопе полиция предотвратила массовые беспорядки во время заседания горсовета, задержав 50 человек.

В результате массовой драки в сессионном зале пострадал 21 человек: 12 полицейских и 9 гражданских лиц, среди которых - один депутат и один журналист.