В Киевской области мужчина забил товарища сковородкой насмерть

Поводом для убийства послужил отказ жертвы идти со злоумышленником в магазин за водкой.

В Киевской области мужчина забил товарища сковородкой до смерти за отказ идти с ним в магазин за водкой. Правоохранители сообщили убийце о подозрении и взяли его под стражу, сообщает Эспрессо со ссылкой пресс-центр прокуратуры Киева.

Установлено, что двое мужчин вместе были в гостях у своего знакомого в одном из сел Васильковского района, где распивали спиртное. В ходе застолья один из них предложил хозяину сходить вместе за водкой, однако тот отказался.

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Вслед за отказом начался конфликт, в ходе которого убийца начал наносить своей жертве удары руками и ногами по всему телу, после чего схватил сковородку и несколько раз ударил хозяина дома по голове и лицу. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

“Под процессуальным руководством Васильковского отдела Киево-Святошинской местной прокуратуры 32-летнему злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего)“, - подчеркнули в ведомстве.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Напомним, 2 июля в Харьковской области убили военного за отказ выпить.