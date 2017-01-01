Магазины с приставками эко- и био- обязали переименовать

Порошенко подписал соответствующий закон.

“Эко“, “био“ и “органик-“ магазины будут вынуждены переименоваться storeinteriors.ru

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым установлены требования к органическому производству и маркировке соответствующей продукции.

Об этом глава государства сообщил в своем микроблоге Twitter.

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“Он гармонизирует законодательство Украины и ЕС и установит основные принципы и требования к органическому производству, обращению и маркировке продукции“, - добавил президент.

После вступления в силу нового закона “эко“, “био“ и “органик-“ магазины будут вынуждены переименоваться.

Напомним, что 10 июля Верховная Рада приняла закон “Об основных принципах и требования к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции“ (№5448-д), согласно которому, в частности, должны изменить маркировку органической продукции.

Как сообщалось в Печерском районе Киева в воскресенье, 8 июля, произошло дерзкое ограбление магазина сети по продаже элитных экологически чистых продуктов Натур бутик.