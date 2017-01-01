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В Харькове ранили ножом 13-летнюю девочку

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Девочка получила колотую рану грудной клетки в области спины. Сейчас она находится в больнице.
Ребенка госпитализировали
Ребенка госпитализировали
057.ua

На проспекте Архитектора Алешина вечером 27 июля неизвестный мужчина нанес ножом легкие телесные повреждения 13-летней девочке.

Об этом в понедельник, 30 июля, сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области. 

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“Девочка получила колотую рану грудной клетки в области спины и была госпитализирована в больницу. Сейчас полицейские принимают меры по установлению личности и местонахождения злоумышленника“, - рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении.

Как сообщалось 30 июля, полиция задержала подозреваемого в убийстве 16-летней девушки в Киеве.

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Теги: Харьков, ребенок, полиция, девочка, нападение, ранение, нож
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