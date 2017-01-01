В Киеве остановят одну из двух ТЭЦ - СМИ

В столице могут начаться перебои с электричеством из-за остановки ТЭЦ.

ТЭЦ-5 через день может остановиться reform.energy

В ночь на 1 августа будет остановлена столичная ТЭЦ-5. Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на источники на предприятии.

Отмечается, что работа ТЭЦ прекратится из-за отсутствия договора на поставки газа между коммунальным предприятием Киевтеплоэнерго, которому с 1 августа в управление переходит ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, и Нафтогазом.

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Отмечается, что сейчас работники ДТЭК забирают со станции всю мебель, компьютерную технику. Сотрудники станции сидят без работы.

В пресс-службе КГГА отказались комментировать возможную остановку станции с 1 августа, но подчеркнули, что сейчас стороны находятся в процессе переговоров о поставках газа.

В то же время, департамент здравоохранения КГГА опубликовал приказ, которым приказал руководителям учреждений здравоохранения и коммунальным предприятиям провести ряд мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти вследствие остановки работы Киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Напомним, 20 июля Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила тарифы для Киевтеплоэнерго на отпуск электрической энергии и производство тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.