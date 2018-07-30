Белорусский боевик рассказал о российских фашистах, вывозивших оружие из ЛНР в РФ

60-летний гражданин Беларуси заявил, что готов вернуться на Донбасс к боевикам и воевать против украинцев .

60-летний беларус из города Борисова Константин Фофанов рассказал о том, как воевал в рядах боевиков против украинской армии и о вывозе оружия из ЛНР в Россию.

Он также заявил, что готов снова вернуться на Донбасс и воевать за “русский мир“, сообщает Радио Свобода.

Фофанов спокойно продемонстрировал журналистам свои военные фотографии и рассказал, что среди его коллег-боевиков на Донбассе он был единственным белорусом.

“Беларус был один я. Россияне были. Ну, и местные были“, - рассказал Фофанов, добавив, что воевал против Украины полтора года, а на войну его летом 2014 года позвал телевизор.

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“Народ оттуда, как показывают по телевидению, прет толпами, бегут! Ну, и некому за них заступиться, получается. Все вроде сочувствуют, в интернете пишут, как туда добраться добровольцам... Короче, я сказал: все, ребята, завязываю с бизнесом - поеду“, - рассказал боевик.

Фофанов утверждает, что оружие на оккупированной территории можно было купить или выменять за бесценок, за бутылку.

“Там были даже, был один из России майор, ну, как майор - ему там уже дали звание майора. Значит, он тоже не знал, как попасть в ополчение, и получилось так, что он сразу попал к каким-то российским фашистам. Те не воевали. Те приезжали туда и скупали у местного населения оружие и вывозили его в Россию, в Москву“, - сказал он.

Феофанов уточнил, что российские фашисты не были подразделением. “Ну, они не подразделение, они типа в форме, все. Язык подвешен, но там сразу не разберешь. Это же война не такая, что немцы - русские. А ты в форме, он в форме... Никто никому, как говорится, военную тайну не выдает. И никто не знает, кто ты и что ты“, - сказал экс-боевик.

Ранее сообщалось, что украинские военные в зоне боевых действий на Донбассе троллят врага, вывешивая флаги других государств, в частности, Сомали.