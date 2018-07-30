В Польше водитель вернул украинцу утерянные 10 тысяч долларов
В польском городе Вроцлав водитель общественного транспорта вернул украинскому заробитчанину пакет, в котором было почти 8000 долларов США, 945 евро и 575 злотых.
Об этом сообщает ВГолос со ссылкой на MPK Wrocław.
Водитель обнаружил пакет в салоне транспорта и сразу обратился к сотрудникам Центра дорожного движения, а те, в свою очередь, обратились в полицию.
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“Водитель автобуса заметил пакет на автобусном сидении. В нем было большое количество наличных и документы“, - отметили в ведомстве.
Утерянное удалось вернуть благодаря тому, что в пакете находились контакты владельца. Как сообщила полиция, украинец больше года работал в Польше на строительстве и откладывал каждую заработанную копейку для своей семьи.
“Мужчина носил при себе все деньги, которые ему удалось заработать с тех пор, как он приехал в Польшу“, - сообщили правоохранители.
Ранее сообщалось, что мужчина вернул магазину Belle Vale в Ливерпуле деньги за украденные 43 года назад шоколадки.