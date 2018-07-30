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В Польше водитель вернул украинцу утерянные 10 тысяч долларов

Комментариев: 4
Водитель общественного транспорта обнаружил забытый пакет с деньгами и документами заробитчанина.
Украинцу вернули заработанное за год
Украинцу вернули заработанное за год
facebook.com/mpkwroc

В польском городе Вроцлав водитель общественного транспорта вернул украинскому заробитчанину пакет, в котором было почти 8000 долларов США, 945 евро и 575 злотых. 

Об этом сообщает ВГолос со ссылкой на MPK Wrocław.

Водитель обнаружил пакет в салоне транспорта и сразу обратился к сотрудникам Центра дорожного движения, а те, в свою очередь, обратились в полицию.

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“Водитель автобуса заметил пакет на автобусном сидении. В нем было большое количество наличных и документы“, - отметили в ведомстве. 

Утерянное удалось вернуть благодаря тому, что в пакете находились контакты владельца. Как сообщила полиция, украинец больше года работал в Польше на строительстве и откладывал каждую заработанную копейку для своей семьи.

“Мужчина носил при себе все деньги, которые ему удалось заработать с тех пор, как он приехал в Польшу“, - сообщили правоохранители.

Ранее сообщалось, что мужчина вернул магазину Belle Vale в Ливерпуле деньги за украденные 43 года назад шоколадки. 

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Теги: Польша, общественный транспорт, водитель, деньги, украинец
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Комментариев (4)
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direktor_b    30.07.2018, 19:48
Оценка:  0
direktor_b
В каждом польском автобусе видеокамеры,если знаешь где потерял,отследить довольно легко...вся зарплата идёт на банковские карточки,это обязательное условие...зачем снимать и таскать с собой...разве перед отъездом в Украину...
shurag    30.07.2018, 19:31
Оценка:  +2
shurag
такими должны быть все, но не всем это нужно
Бландинк@    30.07.2018, 19:19
Оценка:  +9
Бландинк@
Водитель - человек с большой буквы!
Kostos    30.07.2018, 19:31
Оценка:  0
Kostos
Не, он Человек.
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