В каждом пятом детском лагере нашли нарушения санитарных норм

Нарушения касались качаства питьевой воды, состояния оборудования пищеблоков, не выдерживалась технология приготовления, использовались запрещенные продукты и посуда.

Госпродпотребслужба с начала сезона выявила нарушения требований санитарного законодательства в каждом пятом заведении оздоровления и отдыха детей. Об этом заявила начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы Алла Григоренко, сообщает в понедельник, 30 июля, пресс-служба ведомства.

Отмечается, что с начала оздоровительной кампании Госпродпотребслужба провела 10,5 тыс. обследований соблюдения требований санитарного законодательства в учреждениях оздоровления и отдыха детей.

"Нарушения требований санитарного законодательства установлены в каждом пятом заведении - 2283 (22%), что больше, чем в 2017 году – 17,6%", - говорится в сообщении.

По словам Григоренко, выявленные нарушения касались несоответствия питьевой воды требованиям санитарных правил по санитарно-химическим и бактериологическим показателям, отсутствия согласованного примерного меню и поставщиков продуктов питания, проведение дезинфекционных мероприятий, незавершения ремонтных работ, ненадлежащего состояния или количества холодильного и технологического оборудования пищеблоков, несвоевременного прохождения периодических профилактических медицинских осмотров работниками и допуск к работе без прохождения медосмотров.

Кроме того, недостаточно контролировалась организация питания детей, в том числе: несоблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов на пищеблоках, нарушения последовательности производственных процессов, нарушения технологии приготовления готовых блюд, использование запрещенных в учреждениях оздоровления пищевых продуктов, нарушения в организации питьевого режима, несоблюдение двухнедельного перспективного меню, нарушения правил хранения пищевых продуктов и суточных проб, отсутствие документов, удостоверяющих качество и безопасность пищевых продуктов, использование пластмассовой посуды многоразового использования, зарегистрировано недостаточное количество посуды, моющих и дезинфицирующих средств и тому подобное.

В связи с выявленными нарушениями в июне не открылись 25 заведений оздоровления/отдыха. В то же время, без согласования с Госпродпотребслужбой были открыты 42 (в 2017 году – три) заведения оздоровления/отдыха.

В целом, по словам Григоренко, с начала оздоровительной кампании было открыто почти 9,2 тыс. заведений оздоровления и отдыха, в том числе 409 заведений оздоровления и почти 8,8 тыс. отдыха. Готовность к работе в июне заведений оздоровления составила в среднем по Украине 97,2%, отдыха – 96,1%.

Ранее сообщалось, что в Украине станут чаще проверять детские лагеря. Причиной проверок стал инцидент в детском лагере Ястребок (Донецкая область), где зафиксировано отравление 91 человека.

А в июле в Киевской области в частном детском лагере отравились 12 детей, один ребенок впал в кому.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet