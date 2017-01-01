На Донбассе ранены трое военных

Противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям сил ООС.

В течение дня в понедельник, 30 июля, подразделения сепаратистов 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Трое военнослужащих получили ранения, сообщает в вечерней сводке пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Отмечается, что противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям сил ООС возле Крымского, Светлодарска, Марьинки, Новомихайловки, Новотроицкого, Лебединского и Павлополя.

Кроме того, защитников Водяного обстреляли из 82-мм миномета.

"Вследствие боевой активности врага трое защитников Украины получили ранения. Потери врага уточняются", – добавили военные.

Напомним, за сутки 29 июля на Донбассе зафиксировали 30 вражеских обстрелов. Тогда был ранен один боец ВСУ.

Ранее сообщалось, что жителей города Лисичанск в Луганской области просят два дня не выходить из домов в связи с проведением спецоперации.

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