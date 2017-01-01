В Одессе женщина родила двойню по дороге с пляжа

К моменту приезда скорой появился на свет первый ребенок. Вторым уже занялись медики. Роды прошли успешно и без патологий.

В понедельник, 30 июля, в Одессе на побережье Черного моря женщина родила двойню. Об этом сообщает местное издание Думская.

"У беременной женщины, которая после отдыха на пляже Отрада гуляла по Трассе здоровья, неожиданно для нее и окружающих начались роды", – говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь роженице оказали прохожие и сотрудники Муниципальной стражи, которые дежурили возле спуска с улицы Вице-адмирала Азарова.

К моменту приезда скорой появился на свет первый ребенок. Вторым уже занялись медики. Роды прошли успешно и без патологий.

Ранее американка родила ребенка, находясь в гостиничном номере в Турции. Перед тем, как родить, она посмотрела видео на YouTube и WikiHow.

А в Китае женщина родила ребенка по дороге в супермаркет и пошла дальше с младенцем и покупками.

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