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Под Севастополем рухнули два дачных дома после обвала грунта

Комментариев: 1
Опасная зона уже оцеплена, из нее отселены люди. Обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются.
Спасатели отселили людей
Спасатели отселили людей
tvc.ru

Два дачных дома рухнули после обвала грунта в садовом товариществе в Нахимовском районе Севастополя. Об этом сообщают Новости Крыма в понедельник, 30 июля.

"В СНТ Парус после обвала грунта обрушились два дачных дома с хозяйственными постройками. Есть угроза дальнейшего обвала береговой линии с повреждением нескольких дачных домов", – говорится в сообщении.

Опасная зона уже оцеплена, из нее отселены люди. Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее возле города Южный в Одесской области произошел масштабный оползень, в результате которого поднялось морское дно. В прибрежной зоне на месте трехметровой глубины обнажился участок морского дна длиной почти 150 метров.

Отметим, в последнее время участились оползни на берегу Черного моря. В прошлом году крупный оползень произошел в Фонтанке Одесской области, а также в Черноморске, где в пропасть сползло полкилометра береговой линии – она поглотила всю улицу.

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Теги: Крым, Севастополь, оползень, обвал
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
    30.07.2018, 20:47
Оценка:  0
Это Путин виноват .....
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