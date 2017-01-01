На Донбассе военные пытались продать тонны краденого бензина

Двое военнослужащих слили из бензовозов и пытались продать две тонны топлива. Под подозрением также оказались командиры злоумышленников.

Сотрудники СБУ и полиции задержали "на горячем" военнослужащих, которые разворовывали топливо, предназначенное для военной техники ООС. Об этом в понедельник, 30 июля, сообщает пресс-центр штаба ООС в Фейсбуке.

"Разоблачены и на горячем задержаны военнослужащие ВСУ, которые сливали топливо из бензовозов на нелегальном пункте скупки, организованном в гараже жителем пос. Очеретино Донецкой области. По предварительным данным военные, с целью собственного обогащения, пытались реализовать около 2 тонн топлива", - говорится в сообщении.

По факту кражи и присвоения военного имущества возбуждено уголовное дело. Виновым грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

"Учитывая, что кроме материального ущерба хищение ГСМ негативно влияет на боеспособность ОС, а также возможное участие в противоправной деятельности командиров задержанных военнослужащих, количество фигурантов дела может увеличиться, а их действия квалифицированы по другим статьям Уголовного кодекса Украины", - уточняют в штабе.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Напомним, на прошлой неделе в Минобороны прошли "чистки" из-за краж топлива. Была выявлена недостача дизеля различных марок общим объемом в 204 тонны.

Ранее сообщалось, что СБУ задержало военного за кражу радиостанций на 80 тысяч.

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