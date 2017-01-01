На Львовщине в ДТП с участием микроавтобуса пострадали восемь человек

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и семь пассажиров Volkswagen Transporter, один из которых иностранец.

В понедельник, 30 июля, на трассе Львов – Луцк в ДТП пострадали восемь человек. Вблизи села Стоянов Радеховского района около 15:00 столкнулись автомобили Skoda Octavia и Volkswagen Transporter.

Об этом сообщает управление Нацполиции во Львовской области.

"В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и семь пассажиров Volkswagen, один из которых иностранец. Всех доставили в больницу для оказания медицинской помощи, диагнозы уточняются", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за рулем микроавтобуса был 38-летний житель Луцка, а Skoda Octavia вел 58-летний житель Ужгорода.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Решается вопрос относительно возбуждения уголовного дела.

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