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На Львовщине в ДТП с участием микроавтобуса пострадали восемь человек

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В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и семь пассажиров Volkswagen Transporter, один из которых иностранец.
Авария произошла на трассе Львов – Луцк
Авария произошла на трассе Львов – Луцк
rian.com.ua

В понедельник, 30 июля, на трассе Львов – Луцк в ДТП пострадали восемь человек. Вблизи села Стоянов Радеховского района около 15:00 столкнулись автомобили Skoda Octavia и Volkswagen Transporter.

Об этом сообщает управление Нацполиции во Львовской области.

"В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и семь пассажиров Volkswagen, один из которых иностранец. Всех доставили в больницу для оказания медицинской помощи, диагнозы уточняются", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за рулем микроавтобуса был 38-летний житель Луцка, а Skoda Octavia вел 58-летний житель Ужгорода.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Решается вопрос относительно возбуждения уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Хмельницкой области автомобиль Сitroen C Elysee врезался в автобус Mercedes, который двигался в попутном направлении. В результате этой аварии погибли де женщины, которые находились в легковушке.

А накануне в Киевской области поезд протаранил на переезде автомобиль Renault Megane – погибли два человека. Авария произошла на отрезке дороги между Триполье и Мироновкой.

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Теги: ДТП, Львовская область, авария, полиция, пострадавшие, микроавтобус
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Источник: korrespondent.net

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