В Затоке турист убил другого отдыхающего

Уже через несколько часов полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

В курортном поселке Затока задержали 43-летнего жителя Винницкой области, который во время ссоры убил другого приезжего туриста. Об этом сообщает управление Нацполиции в Одесской области в понедельник, 30 июля.

"В полицию сообщили о том, что возле одной из баз отдыха лежит мужчина без признаков жизни. Прибыв на место происшествия, полицейские установили личность погибшего – им оказался 34-летний житель Днепропетровской области", – говорится в сообщении.

Выяснилось, что накануне возле развлекательного заведения у погибшего произошел конфликт с еще одним отдыхающим. Во время ссоры приезжий из Винницы нанес несколько ударов потерпевшему, от которых тот упал на землю и потерял сознание. После чего злоумышленник сел в машину и уехал с места происшествия.

Медики лишь констатировали смерть пострадавшего.

Уже через несколько часов сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Турист как раз собирался вернуться домой.

По данному факту начато уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении (ч.2 ст. 121 УК Украины). Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Напомним, в июне в Затоке двух сотрудников базы отдыха задержали за разбойное нападение. Они проникли в домик спасателя на пляже и похитили телевизор и деньги. Работник спасательной станции пытался их задержать, но получил удар ножом.

А в мае на базе отдыха в Затоке произошел взрыв, в результате чего был ранен мужчина.

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