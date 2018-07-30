В С14 объяснили, что Кузнецов – "известный НКВДшник" и таким образом они "поздравили" его с днем освобождения Львова от немецко-фашистских захватчиков.

Участники организации С14 в ночь на 30 июля разрисовали могилу советского разведчика Николая Кузнецова. Об этом сообщил координатор организации С14 Сергей Мазур на своей странице в Facebook и опубликовал фотографии с места событий.

Как видно на снимках, высеченные на надгробии надписи зачеркнуты и забрызганы желтой краской. Кроме того, красной краской на надгробии написано "Кузнецов – враг УПА", "Враг", "Херой", также нарисован тризуб.

В С14 объяснили, что таким образом они "поздравили" Кузнецова с днем освобождения Львова от немецко-фашистских захватчиков, отмечавшегося 27 июля.

Сам Мазур обосновал эти действия тем, что Николай Кузнецов во время своей деятельности на оккупированных нацистами территориях "устраивал теракты и провокации против украинского населения", а также переодевался в форму бойцов УПА для ее дискредитации.

"Кузнецов – известный НКВДшник... Не называйте это вандализмом или осквернением. Это всего лишь правильное оформление ненаших "героев", – добавил Мазур.

Cмотрите фотогалерею: Во Львове вновь разрисовали могилу Кузнецова

Напомним, в ночь на 21 июня на могиле Николая Кузнецова неизвестные нарисовали желтой краской тризуб, а также написали "враг УПА" и "палач",.

Могила Кузнецова размещена на Холме Славы – месте, где похоронены солдаты, погибшие в Первой мировой войне, а также военнослужащие Красной армии, погибшие во Второй мировой войне.

Ранее сообщалось, что во Львове намерены демонтировать 30-метровую стелу Монумента славы на улице Стрыйской, поскольку она находится в аварийном состоянии.

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