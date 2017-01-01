Итоги 30 июля: Обещания Трампа, проигрыш Киева в ВТО

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Дональд Трамп заверил, что все меры против РФ останутся в силе EPA/UPG

Президент США заявил, что санкции против Москвы сохранятся; Украина проиграла РФ спор о поставках железнодорожного оборудования: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Таджикистане погибли иностранные туристы

В Таджикистане автомобиль въехал в группу иностранных туристов, путешествующих по стране на велосипедах. Погибли четыре, человека, среди которых − два гражданина США, гражданин Нидерландов и гражданин Швейцарии. Еще три человека были ранены.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка “Исламское государство“.

Трамп заявил, что все санкции против России сохранятся

Президент США Дональд Трамп заявил, что все антироссийские санкции останутся в силе. При этом он добавил, что ждет от европейских партнеров конкурирующих с Россией проектов по газопроводам.

Из Омана в Украину вернулись 15 моряков

В Украину из Омана вернулись 15 членов экипажа судна-банкрота Free Neptune (флаг Либерии). Моряки застряли в порту Маскат с 2015 года после того, как их бросил владелец корабля.

Украина проиграла России спор в ВТО

Всемирная торговая организация отклонила ключевые требования Украины в рамках спора с РФ о поставках железнодорожного оборудования.

Эксперты ВТО признали правомерным отказ РФ от сертификации украинской продукции и отказались видеть системность нарушений с ее стороны.

За полгода Украина выплатила по долгам 160 миллиардов гривен

В Госказначействе сообщили, что в рамках погашения госдолга Министерство финансов за первое полугодие выплатило 104,725 миллиарда гривен, в том числе по внешнему долгу – 23,764 миллиарда гривен.

Помимо этого, Минфин выплатил 55,393 миллиарда гривен в счет обслуживания государственных обязательств.

Парламент Македонии проголосовал за референдум о членстве в НАТО

Парламент Македонии проголосовал за проведение 30 сентября референдума, на который будут вынесены вопросы о смене названия страны, а также о присоединении к Евросоюзу и НАТО.

Решение поддержали 68 из 120 депутатов.