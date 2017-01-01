В Хорватию вместо сирот героев АТО отправили мажоров - СМИ

Из всей группы на отдых в Европу попали только четверо сирот военнослужащих, погибших на Донбассе.

Большинство детей из Краматорска, которые были отправлены на оздоровительный отдых в Хорватию, оказались родственниками чиновников.

Об этом сообщает ТСН.

Первоначально информацию о возмутительном факте опубликовал на своей странице в Facebook журналист Дмитрий Гнап. По его словам, власти Краматорска отправили на курорт только четырех детей, родители которых являются участниками АТО. Остальные 11 отдыхающих оказались детьми “непростых“ родителей.

“Из этических соображений не буду называть фамилии детей. Просто отмечу, что в этой группе удалось узнать:

детей и внуков трех (!) Заместителей городского головы Краматорска

ребенка депутата городского совета Краматорска

ребенка руководительницы предприятия, которое принадлежит указанной выше депутату Кислициной

ребенка директора известного краматорского магазина-бутика“, - пишет он.

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В комментарии телевидению, местная активист и журналист Марина Романцова рассказала, что люди возмутились, потому что были уверены - в заграничное путешествие прежде всего должны были ехать малообеспеченные.

“Сейчас речь идет как минимум о детях или внуках трех заместителей мэра“, - пояснила она.

Так, на фото среди отдыхающих узнали ребенка заместителя мэра Юрия Люльки.

“Я - перемещенное лицо и сын - перемещенное лицо“, - заявил чиновник и с остальными вопросами перенаправил к организаторам поездки.

Также отдыхать в Хорватию отправился сын одного из местных депутатов Игоря Сташкевича - чемпион по баскетболу, играет в театре, имеет много наград. Говорят, его кандидатуру подала завуч.

Краматорский волонтер Владимир Линский узнал среди отдыхающих свою крестницу – дочь бухгалтера одного из предприятий.

“Она имеет награды от индонезийского руководства за участие в проекте о культуре, географии, природе этого края“, - рассказал он.

Также удалось выяснить, что в списках Центра помощи участников АТО запрос был только для семей погибших воинов. Поехать смогли из 25 только 4, по разным причинам. Одна из них - у детей просто не оказалось загранпаспортов.

“Было неофициальное обращение относительно подбора кандидатуры из категории семей погибших. Только дети погибших, запросов участников АТО, которых много, не было“, - рассказал координатор и руководитель Центра помощи участникам АТО при Донецкой областной администрации Сергей Гаков.

В свою очередь Романцова добавила, что людей возмутило, что поехали дети тех родителей, которые могут легко позволить поездку за границу.

“Всегда есть выбор отказаться и уступить более слабому, скажем так“, - отметила она.

Как сообщалось 27 июля, адвокаты Кирилла Островского, который за рулем автомобиля Hummer сбил насмерть на пешеходном переходе 10-летнюю девочку, уже запустили кампанию по оправданию виновника ДТП в глазах общества, в результате чего Островский может отделаться условным сроком.