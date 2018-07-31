Под Николаевом археологи нашли ценные артефакты IV века

Раскопки ведуться на территории древней греческой колонии Ольвии.

С начала работ в Ольвии археологи нашли более 300 предметов polradio.pl

Возле города Николаев польско-украинская археологическая экспедиция нашла на территории древней греческой колонии Ольвии фрагменты жилого дома и ценные предметы IV века.

Об этом сообщает Польское радио.

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В исследовательском проекте принимают участие ученые из Национального музея в Варшаве и Института археологии Национальной академии наук Украины. По словам руководителя экспедиции Альфреда Твардецкого, нынешнее открытие является доказательством того, что в Ольвии существовала развитая колония. Археологи нашли предметы быта и посуду.

“Посуда в очень хорошем состоянии, и видно, что сделана в хорошей мастерской. Поэтому мы предполагаем, что дом, который мы изучаем, принадлежал богатым горожанам - они могли себе позволить покупку дорогой посуды. До сих пор в Ольвии нам не удавалось найти таких ценных артефактов“, - отмечают специалисты.

С самого начала работ в Ольвии польские и украинские археологи нашли более 300 предметов, представляющих большую научную ценность. Работа над объектом продолжится в следующем году.

Стоит отметить, Ольвия - была важнейшей греческой колонией в Нижнем Побужье, основанная в 647 году до н.э.

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