Под Николаевом археологи нашли ценные артефакты IV века
Возле города Николаев польско-украинская археологическая экспедиция нашла на территории древней греческой колонии Ольвии фрагменты жилого дома и ценные предметы IV века.
Об этом сообщает Польское радио.
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В исследовательском проекте принимают участие ученые из Национального музея в Варшаве и Института археологии Национальной академии наук Украины. По словам руководителя экспедиции Альфреда Твардецкого, нынешнее открытие является доказательством того, что в Ольвии существовала развитая колония. Археологи нашли предметы быта и посуду.
“Посуда в очень хорошем состоянии, и видно, что сделана в хорошей мастерской. Поэтому мы предполагаем, что дом, который мы изучаем, принадлежал богатым горожанам - они могли себе позволить покупку дорогой посуды. До сих пор в Ольвии нам не удавалось найти таких ценных артефактов“, - отмечают специалисты.
С самого начала работ в Ольвии польские и украинские археологи нашли более 300 предметов, представляющих большую научную ценность. Работа над объектом продолжится в следующем году.
Стоит отметить, Ольвия - была важнейшей греческой колонией в Нижнем Побужье, основанная в 647 году до н.э.
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