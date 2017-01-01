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Срывало крыши домов: в Украине обесточены 143 населенных пункта

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Непогода обесточила населенные пункты в шести областях Украины.
Порывы ветра повредили линии электропередач
Порывы ветра повредили линии электропередач
radiosvoboda.org

В минувшие сутки непогода обрушилась на часть регионов Украины, в результате остались обесточенными 143 населенных пункта в шести областях. В Житомирской области сильный ветер повредил крыши на 41 доме.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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“30-31 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 143 населенных пункта в 6 областях, а именно: Тернопольская - 58 н.п., Львовская - 46 н.п., Хмельницкая - 15 н.п., Житомирская - 15 н.п., Черновицкая - 8 н.п. и Запорожская - 1 н.п.“, - говорится в сообщении.

В результате порывов ветра были повреждены крыши домов и падали деревья в двух областях.

В частности, в Житомирской области в пяти районах были частично повреждены крыши 41 жилого дома, повалены 52 дерева. В Хмельницкой области ветер повалил 37 деревьев. Все поваленные деревья распилены и убраны.

Как сообщалось 28 июля, в Запорожской области затопило 80 домов.

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Теги: непогода, обесточено, ГСЧС
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