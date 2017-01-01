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На Закарпатье горе-отец продал своего 7-месячного сына

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За ребенка мужчина взял 100 тысяч гривен.
Малышу 7 месяцев
Малышу 7 месяцев
facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

В Закарпатской области 30 июля полиция задержала 27-летнего мужчину, который за 100 тысяч гривен продал своего семимесячного сына. 

Об этом сообщает первый заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

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“Во Всемирный день противодействия торговли людьми, оперативники территориальных подразделений Национальной полиции Украины задержали 27-летнего уроженца Закарпатской области, который за 100 тысяч гривен продал своего 7-месячного сына. Этот нелюдь-отец и его помощники задержаны“, - говорится в сообщении.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство.

Как сообщалось 19 июля, в Хмельницкой области мать сдавала ребенка в аренду попрошайкам.

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Теги: торговля людьми, Закарпатье, младенец
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