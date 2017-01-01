На Закарпатье горе-отец продал своего 7-месячного сына
За ребенка мужчина взял 100 тысяч гривен.
В Закарпатской области 30 июля полиция задержала 27-летнего мужчину, который за 100 тысяч гривен продал своего семимесячного сына.
Об этом сообщает первый заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.
Читай также: В Хмельницком мать продавала двоих детей
“Во Всемирный день противодействия торговли людьми, оперативники территориальных подразделений Национальной полиции Украины задержали 27-летнего уроженца Закарпатской области, который за 100 тысяч гривен продал своего 7-месячного сына. Этот нелюдь-отец и его помощники задержаны“, - говорится в сообщении.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство.
Как сообщалось 19 июля, в Хмельницкой области мать сдавала ребенка в аренду попрошайкам.