В Киеве "заминировали" канал Интер

На месте чрезвычайного происшествия работают взрывотехники и полицейские со служебными собаками.

Сотрудников телеканала не пускают в здание kiev.informator.ua

В Киеве во вторник, 31 июля, неизвестные сообщили о минировании здания телевизионного канала Интер. Об этом сообщает Страна со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что звонок в полицию поступил около 07:00. Аноним сообщил, что в здании канала заложена взрывчатка.

Кинологи и взрывотехники обследуют помещения kiev.informator.ua

На месте дежурят все экстренные службы kiev.informator.ua

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На место чрезвычайного происшествия уже прибыли взрывотехники и полицейские со служебными собаками. Они начали осмотр здания по адресу улица Дмитриевская, 30.

Сотрудников пока не пускают на рабочие места.

Напомним, 27 июля уже “минировали“ телеканал Интер, однако на его работу это не повлияло.

Ранее, 5 июля, в Киеве под Верховной Радой прошел митинг против двух представителей Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Активисты требовали уволить работников ведомства и закрыть телеканал Интер.