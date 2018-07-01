В морге "не приёмный день": тело старика полдня лежало перед Пенсионным фондом

Морг в Татарбунарах не принимает покойников - специалист в отпуске, а в морге соседнего Арцизска день оказался не приёмный.

В центре города Татарбунары Одесской области в понедельник, 30 июля, в результате остановки сердца умер пожилой мужчина.

Об этом сообщает Бессарабия INFORM.

Местный житель около 9 часов утра пришел в Татарбунарский отдел пенсионного фонда, чтобы узнать все нюансы и начать сбор необходимых документов для оформления своей пенсии. Ему стало плохо и он вышел на улицу, где упал замертво прямо у входа в учреждения.

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Очевидцы вызвали медиков и полицию, но прибывшие на вызов работники “скорой“, констатировали смерть мужчины и уехали, оставив умершего человека на улице. Правоохранители так же быстро сделали записи и уехали:

“Помогите чем сможете“, - сказали они работникам пенсионного и исчезли.

Один из местных жителей вынес из дома простыню, чтобы укрыть покойника. После этого очевидцы сами сообщили о произошедшем жене покойного, а она не знала к кому обращаться и кого просить о помощи. Местный морг не принимает покойников - специалист в отпуске. В морге соседнего Арцизска день оказался не приёмный.

Лишь после приезда заместителя городского головы прибыли работники в оранжевых жилетах и ​​трактор Т-16, принадлежащий управлению коммунальной собственности. Тело погрузили и увезли.

Таким образом покойник пролежал четыре часа в центре города, возле государственного учреждения и рядом с городским советом при 30-градусной жаре.

Позже прибыл трактор с коммунальщиками - тело погрузили и увезли bagnet.org

Как сообщалось 10 июля, в Канаде морг переполнен телами жертв аномальной жары.