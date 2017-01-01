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В Первомайске грузовик сбил пешехода и снес жилой дом

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Проходивший по тротуару пешеход погиб на месте.
Водитель фуры не справился с управлением
Водитель фуры не справился с управлением
novosti-n.org

В Первомайске на улице Киевской фура Renault с полуприцепом выехала за пределы проезжей части, сбила пешехода и врезалась в жилой дом. 

Об этом сообщает Новости N. 

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Грузовик с грузом комплектующих для металлопластиковых окон ехал в направлении центра города. На спуске, возле автозаправки, водитель не справился с управлением, не вписался в крутой поворот, выехал за пределы проезжей части и врезался в жилой дом, попутно снеся несколько билбордов.

В результате ДТП погиб пешеход, проходивший в этот момент по тротуару.

Дом, в который врезался грузовик, частично разрушен - на него и высыпался груз из полуприцепа. Есть ли внутри дома люди - пока не известно.

Уточняется, были ли в доме люди
Уточняется, были ли в доме люди
novosti-n.org
Водитель грузовика госпитализирован
Водитель грузовика госпитализирован
novosti-n.org
Фура попутно снесла несколько билбордов
Фура попутно снесла несколько билбордов
novosti-n.org

Водитель с травмами госпитализирован в Первомайскую районную больницу. Движение по улице перекрыто, транспорт пускают в объезд.

На месте происшествия работает полиция и спасатели ГСЧС, которые пытаются разобрать завалы, чтобы выяснить есть ли в доме люди.

Напомним, в феврале под Киевом на въезде в Гостомель самосвал Mercedes столкнулся с фурой DAF, после чего влетел в здание ресторана Корчма. 

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Теги: Первомайск, ДТП, фура, пешеход, жилой дом, ГСЧС
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