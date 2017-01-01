В Первомайске грузовик сбил пешехода и снес жилой дом

Проходивший по тротуару пешеход погиб на месте.

Водитель фуры не справился с управлением novosti-n.org

В Первомайске на улице Киевской фура Renault с полуприцепом выехала за пределы проезжей части, сбила пешехода и врезалась в жилой дом.

Об этом сообщает Новости N.

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Грузовик с грузом комплектующих для металлопластиковых окон ехал в направлении центра города. На спуске, возле автозаправки, водитель не справился с управлением, не вписался в крутой поворот, выехал за пределы проезжей части и врезался в жилой дом, попутно снеся несколько билбордов.

В результате ДТП погиб пешеход, проходивший в этот момент по тротуару.

Дом, в который врезался грузовик, частично разрушен - на него и высыпался груз из полуприцепа. Есть ли внутри дома люди - пока не известно.

Уточняется, были ли в доме люди novosti-n.org

Водитель грузовика госпитализирован novosti-n.org

Фура попутно снесла несколько билбордов novosti-n.org

Водитель с травмами госпитализирован в Первомайскую районную больницу. Движение по улице перекрыто, транспорт пускают в объезд.

На месте происшествия работает полиция и спасатели ГСЧС, которые пытаются разобрать завалы, чтобы выяснить есть ли в доме люди.

Напомним, в феврале под Киевом на въезде в Гостомель самосвал Mercedes столкнулся с фурой DAF, после чего влетел в здание ресторана Корчма.