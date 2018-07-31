Эвакуировали женщин и детей: ливни подтопили Прикарпатье

Сейчас в области осадки уже прекратились, вода в реках начала спадать.

В Ивано-Франковской области, в Долинском районе, после сильных дождей полноводные реки подтопили жилые дома и приусадебные участки. Спасателям пришлось эвакуировать женщин и детей.

Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

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“В результате поднятия уровня воды в местном ручье подтоплены: Долинский район, с. Старый Мизунь: 3 жилых дома и три приусадебные участка. Спасатели ГСЧС в области осуществлена эвакуация двух женщин и двух детей из подтопленных жилых домов. Также скот выведен в безопасное место“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом же районе в селе Кропивник вода подтопила 10 жилых домов.

Как сообщалось 27 июля, сильный ливень затопил улицы Одессы - грязь сгребали в кучи высотой более метра.