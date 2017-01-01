Порошенко уволил черниговского губернатора Кулича

Кулич был главой Черниговской ОГА с марта 2015 года.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом №218 от 30 июля уволил с должности главу Черниговской областной государственной администрации Валерия Кулича.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

“Освободить Кулича Валерия Петровича с должности главы Черниговской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению“, - говорится в тексте указа.

Читай также: Кто кого перепугает. Шумные баталии украинской политики

Кулич был назначен главой Черниговской ОГА в конце марта 2015 года. До назначения главой ОГА был избран народным депутатом Украины (фракция Блок Петра Порошенко) по 205 избирательному округу (Черниговская обл.), однако в связи с назначением сложил депутатский мандат.

Как сообщалось, Порошенко подписал закон о маркировке органических продуктов. Закон определяет основные принципы и требования к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции. После вступления в силу нового закона “эко“, “био“ и “органик-“ магазины будут вынуждены переименоваться.