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Порошенко уволил черниговского губернатора Кулича

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Кулич был главой Черниговской ОГА с марта 2015 года.
Чиновник сам подал заявление об увольнении
Чиновник сам подал заявление об увольнении
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Президент Украины Петр Порошенко своим указом №218 от 30 июля уволил с должности главу Черниговской областной государственной администрации Валерия Кулича.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

“Освободить Кулича Валерия Петровича с должности главы Черниговской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению“, - говорится в тексте указа.

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Кулич был назначен главой Черниговской ОГА в конце марта 2015 года. До назначения главой ОГА был избран народным депутатом Украины (фракция Блок Петра Порошенко) по 205 избирательному округу (Черниговская обл.), однако в связи с назначением сложил депутатский мандат.

Как сообщалось, Порошенко подписал закон о маркировке органических продуктов. Закон определяет основные принципы и требования к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции. После вступления в силу нового закона “эко“, “био“ и “органик-“ магазины будут вынуждены переименоваться.

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Теги: Черниговская область, Порошенко, губернатор
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