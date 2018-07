В Днепре мужчина стоял на балконе отеля с ружьем и в женских украшениях под Queen

"Хороший эпатаж людям поднимает настроение", - рассказывает задержанный.

В Днепре на балконе отеля замечен мужчина в женских украшениях. Он стоял там в вызывающих позах и с ружьем,а “перформанс“ сопровождался громко включенной песней группы Queen - Show Must Go On. Об эпатажном мужчине сообщает служба новостей ТСН.

Читай также: Показала средний палец: журналисток лишили аккредитации в Раду

Первыми необычного постояльца отеля случайно увидели клиенты заправки. Перепуганные люди позвонили правоохранителям, а фрик увидев полицию, скрылся в номере. Когда полицейским удалось открыть дверь они увидели, что у постояльца была с собой винтовка, нож и женские украшения в большом количестве.

“Мужчина был немного в возбужденном состоянии. Непонятно, чего можно было ожидать. Поэтому его действия были опасными для окружающих. Поэтому задерживать и изымать нужно было“, - пояснил пресс-секретарь патрульной полиции Днепра Павел Карманов.

“Хороший эпатаж – он людям поднимает настроение“, - прокомментировал свои действия “стрелок“.

Он жалуется на жесткие действия полицейских во время задержания, а винтовку и украшения называет лишь аксессуарами для борьбы с депрессией. Киевлянин пояснил в райотделе, что приехал в Днепр в командировку.

“Я вышел на балкон. У меня было печальное настроение. Я включил музыку, чтобы поднять себя. Они меня, видимо, не поняли. Я ее просто в руке подержал. Это не ружье, а “воздушка“, - рассказал задержанный.

Предварительный осмотр оружия подтвердил, что винтовка действительно не боевая, однако ее все равно направили на экспертизу. Всю ночь полицейские проверяли задержанного, а он во время допроса жонглировал и объяснял, что это ему помогает расслабиться. Копы выяснили, что киевлянин уже имел административные наказания за хулиганство. А за такое количество женских украшений предположили, что мог быть причастен и к другим преступлениям. Но задержанный настаивал, что кольца и ожерелья – это детали образа.

“Это я жене дарю. Бывшей. Да, это у меня стиль такой, мне нравится“, - пояснил он. Администрация отеля хорошо знакома со “стрелком“, полагает, что он позитивен и жизнелюбив, несмотря на свою эксцентричность, и вряд ли имел намерения причинить кому-либо вред.

Напомним, ранее сообщалось, что художник-акционист из Франции высидел первое яйцо.