В Кременчуге заметили лодку с флагами РФ и СССР
В Кременчуге (Полтавская область) на Днепре вечером 30 июля была замечена лодка с российским и советским флагами.
Соответствующие фото опубликовало во вторник, 31 июля, местное издание Телеграф.
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В частности, указано, что лодка находилась у острова Фантазия. Над ней развевались два флага: внизу флаг военно-морского флота СССР (запрещен законодательством о декоммунизации) сверху гюйс (флаг) кораблей пограничных служб РФ.
Об обнаруженной лодке местные жители сообщили в полицию.
В пресс-службе Кременчугского отдела полиции, флаги принадлежат 53-летнему кременчужанину. На данный момент ведется проверка.
Как сообщалось 26 июля, в Одессе декоммунизировали здание облвоенкомата.
Просто бухали похоже мужики, службу вспомнили.