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В Кременчуге заметили лодку с флагами РФ и СССР

Комментариев: 6
Над лодкой развевались два флага: внизу флаг военно-морского флота СССР, а сверху гюйс (флаг) кораблей пограничных служб РФ.
Об обнаруженной лодке местные жители сообщили в полицию
Об обнаруженной лодке местные жители сообщили в полицию
telegraf.in.ua

В Кременчуге (Полтавская область) на Днепре вечером 30 июля была замечена лодка с российским и советским флагами.

Соответствующие фото опубликовало во вторник, 31 июля, местное издание Телеграф.

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В частности, указано, что лодка находилась у острова Фантазия. Над ней развевались два флага: внизу флаг военно-морского флота СССР (запрещен законодательством о декоммунизации) сверху гюйс (флаг) кораблей пограничных служб РФ.

О подозрительной лодке местные жители сообщили в полицию
О подозрительной лодке местные жители сообщили в полицию
telegraf.in.ua

Об обнаруженной лодке местные жители сообщили в полицию.

В пресс-службе Кременчугского отдела полиции, флаги принадлежат 53-летнему кременчужанину. На данный момент ведется проверка.

Как сообщалось 26 июля, в Одессе декоммунизировали здание облвоенкомата.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Днепр, флаг, СССР, Полтавская область, Кременчуг
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Комментариев (6)
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Sancho-s    31.07.2018, 14:43
Оценка:  0
Sancho-s
@баньки не перевелись
Sancho-s    31.07.2018, 14:43
Оценка:  0
Sancho-s
скучающий, пля
    31.07.2018, 14:42
Оценка:  -1
Какой ужас !!!!!
Woodbrother    31.07.2018, 14:42
Оценка:  +1
Woodbrother
Засунуть ему эти все флаги по старой рассейской традиции в корму.
apollon    31.07.2018, 14:40
Оценка:  -1
apollon
У полиции лодка поинтересней)
diver117    31.07.2018, 14:31
Оценка:  -2
diver117
Вчера день флота был.
Просто бухали похоже мужики, службу вспомнили.
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