Под Киевом грабители взорвали банкомат

Трое неизвестных пытались вскрыть банкомат ПриватБанка, который находится в магазине по улице Садовой.

В селе Новоселке Киево-Святошинского района утром 31 июля неизвестные взорвали банкомат, пытаясь похитить из него деньги.

Соответствующее видео опубликовано на странице сообщества dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

Читай также: Не дали кредит: на Прикарпатье мужчина топором разбил банкомат

Отмечается, что трое неизвестных пытались вскрыть банкомат ПриватБанка, который находится в магазине.

“Был применен газ, а затем горе-воры пытались его вырвать с места. После неудачной попытки на банкомат был брошен пакет со взрывными веществами“, - говорится в сообщении.

Напомним, 12 июня в Харькове на улице Краснодарской неизвестные взорвали банкомат Ощадбанка и похитили из него деньги.

Ранее, 8 июня, в Одессе задержали мужчину, который пытался установить на банкоматах программу для бесконтрольной выдачи наличных денег.