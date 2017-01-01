Советнице мэра Херсона плеснули кислотой в лицо

Нападение совершили на известную активистку - Катерину Гадзюк.

В Херсоне напали на Катерину Гандзюк khersondaily.com

В Херсоне утром во вторник, 31 июля, напали на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника городского головы Екатерину Гадзюк.

Об этом на своей странице в Facebook написал городской голова Херсона Сергей Никитенко.

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“Мужчина поджидал возле подъезда, и плеснул на Катю кислотой. У нее серьезные ожоги. Сейчас она в больнице, никаких подробностей пока нет. Прошу, не распространяйте непроверенную информацию“, - подчеркнул мэр города.

Однако позже в пресс-служба облУМВД официально потвердили факт этого ужастного происшествия.

“Сегодня в 08:47 в полицию позвонил херсонец и сообщил, что его знакомой облили лицо неизвестным веществом (предварительно кислотой). Потерпевшей оказалась работник городского совета“, - сказано в официальном сообщении полиции.

По данным СМИ, нападение произошло на улице 49 Гвардейской дивизии около 08:47 утра. Так, когда женщина вышла их подъезда, к ней из кустов направился мужчина 20-25 лет с емкостью в руках, - он выплеснул содержимое в лицо Гадзюк, после чего сбежал.

Пострадавшую с ожогами госпитализировали. Предварительно правоохранители собираются квалифицировать инцидент по статье о хулиганстве.

В полиции просят распознать нападавшего, которого засняли на видео.

“Злоумышленник был одет в темную футболку, темную кепку, коричневые шорты и темную обувь“, - говорится в сообщении.

Стоит заметить, что ранее Гадзюк попадала в эпицентр скандала, когда осенью 2017 года фактически обвинила начальника Управления защиты экономики Нацполиции в Херсонской области Артема Антощука в вымогательстве взятки через третьих лиц. Херсонский городской суд частично удовлетворил требования правоохранителя об опровержении заявлений, признал несколько из них недостоверными, но даже не обязал Гадзюк их опровергать.

Кроме того, в комментариях в соцсети многие пользователи не называя фамилий обобщенно называют виновными “мусорню херсонскую“.

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