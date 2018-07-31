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В Ужгороде 16-летний парень изнасиловал 9-летнего мальчика

Комментариев: 1
Несовершеннолетнего подростка, который изнасиловал 9-летнего мальчика в Ужгороде, задерживали бойцы Нацгвардии совместно с полицией.
Ребенок описал насильника
Ребенок описал насильника
depositphotos.com

В Ужгороде бойцы Нацгвардии совместно с полицией задержали несовершеннолетнего подростка, который изнасиловал 9-летнего мальчика. Об этом сообщает местное издание prozak.info.

По словам офицера группы информации и коммуникации Алины Новиковой, нацгвардейцы проводили совместное патрулирование с полицейскими, когда поступила информация о случае с изнасилованием.

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Отмечено, что пострадавшим оказался 9-летний мальчик. Правоохранители выехали в Ужгородскую больницу, где мальчик находился с бабушкой. Там он все рассказал и описал насильника.

Полицейские и гвардейцы вместе с мальчиком выехали на место, где мог находиться насильник. Там его и задержали. Мальчик узнал нападавшего. Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, в Одесской области поймали педофила, месяц насиловавшего ребенка. 

Ранее в Киевской области задержан 76-летний педофил. Он в течение двух лет путем шантажа принуждал 14-летнего ребенка к половой связи.

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Теги: Закарпатье, Ужгород, подросток, изнасилование, малолетний, ребенок
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Комментариев (1)
Шкиряк_и_Зорян    31.07.2018, 13:05
Оценка:  -2
Шкиряк_и_Зорян
Ещё один сбрендил от европейской ценности.
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