В Ужгороде 16-летний парень изнасиловал 9-летнего мальчика

Несовершеннолетнего подростка, который изнасиловал 9-летнего мальчика в Ужгороде, задерживали бойцы Нацгвардии совместно с полицией.

В Ужгороде бойцы Нацгвардии совместно с полицией задержали несовершеннолетнего подростка, который изнасиловал 9-летнего мальчика. Об этом сообщает местное издание prozak.info.

По словам офицера группы информации и коммуникации Алины Новиковой, нацгвардейцы проводили совместное патрулирование с полицейскими, когда поступила информация о случае с изнасилованием.

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Отмечено, что пострадавшим оказался 9-летний мальчик. Правоохранители выехали в Ужгородскую больницу, где мальчик находился с бабушкой. Там он все рассказал и описал насильника.

Полицейские и гвардейцы вместе с мальчиком выехали на место, где мог находиться насильник. Там его и задержали. Мальчик узнал нападавшего. Сейчас продолжаются следственные действия.

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