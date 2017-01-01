В Хмельницком с 9-го этажа выбросили собаку

Мужчина, подозреваемый в жестоком обращении с животным, утверждает, что взял собаку "приютить и накормить".

В Хмельницком из окна девятого этажа выбросили собаку. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-секретаря областной полиции Светлану Свидерскую.

Инцидент произошел в микрорайоне Озерная 29 июля, около 00:00 ночи. В полицию поступило сообщение о том, что из она жилого дома выбросили собаку. Несчастное животное нашли без признаков жизни.

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По словам свидетелей и зоозащитников, живодер - сам владелец собаки, 25-летний местный житель. Кроме того, на Facebook-странице зоозащитной организации “Спаси жизнь“ появился пост с видео, на котором подозреваемый явно хамил правоохранителям, матерился.

Он утверждает, что взял собаку для того, чтобы приютить и накормить. По его словам, пока животное находилось в комнате, он на кухне готовил собаке еду. В это время собака внезапно выскочила через открытую дверь балкона и выпала из окна.

Сейчас в полиции проводят проверку, устанавливают свидетелей, которые присутствовали на месте происшествия. Пресс-секретарь полиции призвала свидетелей происшествия обращаться в отделы полиции, чтобы установить истинный ход инцидента.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета Заречанского отделения полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины (“Жестокое обращение с животными“). Статья предусматривает штраф в 50 необлагаемых минимумов (850 грн.) или лишение свободы до 6 месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что под Винницей живодеры сняли с собаки кожу живьем. Животное доставили в больницу, однако от полученных ран и побоев собака скончалась.