Под Житомиром в воинской части военному случайно прострелили ногу

Неосторожное обращение с оружием допустил помощник дежурного офицера воинской части.

Военнослужащий одной из воинских частей Сухопутных войск, которая дислоцируется в Житомирской области случайно прострелил коллеге ногу из табельного оружия.

Об этом в Facebook сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

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Инцидент произошел 29 июля 2018 года во время несения суточного наряда. Помощник дежурного воинской части случайно выстрелил из закрепленного за ним пистолета Макарова и попал в ногу дежурному по части.

По факту неосторожного обращения с оружием военная прокуратура открыла уголовное производство по ч.1 ст.414 УК.

Как сообщалось 23 июля, в воинской части под Львовом практикуют издевательства над солдатами.