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Украинские военные на Донбассе показали стрельбы из "сапога"

Комментариев: 1
Бойцы ООС на полигоне отточили мастерство стрельбы из противотанкового гранатомета СПГ-9, который на военном жаргоне называют сапогом.
Украинские военные показали хорошие результаты
Украинские военные показали хорошие результаты
скриншот из видео

Украинские военные Объединенных сил на одном из полигонов Донбасса провели учебные стрельбы из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 Копье.

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Бойцы оттачивали мастерство владения оружием, которое на военном жаргоне называют сапогом, и показали хорошие результаты, сообщает в Facebook 93-я ОМБр Холодный Яр.

“Одним метким выстрелом он готов вывести из строя легкую бронетехнику, танки и живую силу противника. Легкая переносная пушка постоянно становится необходимой во время выполнения боевых задач“, - говорится в сообщении.

СПГ-9: совместные тренировки в зоне проведения ООС
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Напомним, 26 июля в Черниговской области на полигоне успешно прошел очередной этап испытаний 152 мм крупнокалиберных снарядов для артиллерийской системы Гиацинт.

В то же время, успешно испытали очередную партию современных противотанковых управляемых ракет, которые были изготовлены по заказу ВСУ.

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Теги: Донбасс, ООС, ВСУ, СПГ-9, сапог, военные учения, стрельбы, видео
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Комментариев (1)
PereZX    31.07.2018, 14:24
Оценка:  0
PereZX
И в чем новость?
Сапог есть сапог
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