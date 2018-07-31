Украинские военные на Донбассе показали стрельбы из "сапога"

Бойцы ООС на полигоне отточили мастерство стрельбы из противотанкового гранатомета СПГ-9, который на военном жаргоне называют сапогом.

Украинские военные Объединенных сил на одном из полигонов Донбасса провели учебные стрельбы из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 Копье.

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Бойцы оттачивали мастерство владения оружием, которое на военном жаргоне называют сапогом, и показали хорошие результаты, сообщает в Facebook 93-я ОМБр Холодный Яр.

“Одним метким выстрелом он готов вывести из строя легкую бронетехнику, танки и живую силу противника. Легкая переносная пушка постоянно становится необходимой во время выполнения боевых задач“, - говорится в сообщении.

СПГ-9: совместные тренировки в зоне проведения ООС 0:00 / 00:47

Напомним, 26 июля в Черниговской области на полигоне успешно прошел очередной этап испытаний 152 мм крупнокалиберных снарядов для артиллерийской системы Гиацинт.

В то же время, успешно испытали очередную партию современных противотанковых управляемых ракет, которые были изготовлены по заказу ВСУ.