Рабинович: Президент и правительство Украины должны учиться у Трампа выполнять свои обещания

Украинские политики должны учиться выполнять свои предвыборные обещания у американского президента Дональда Трампа. Такое мнение высказал народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина".

"Я уже неоднократно повторял, что у меня в офисе висит табличка – "Учись у Трампа!". Все, что он обещал, он делает. Сегодня самый большой рост ВВП в Соединенных Штатах. Он сделал Америку самой процветающей страной. Учитесь у Трампа – таким должен быть президент Украины, таким должно быть правительство и такими должны быть все политики Украины. Не придумывайте себе ничего нового – сделайте хотя бы то, что пообещали, а потом рассказывайте, как мы будем жить дальше", – призвал парламентарий.

По его мнению, в истории Украины не было действительно сильных политиков, поскольку власть в нашей стране передается по кругу одним и тем же людям.

"Черчилль, Трамп, Рузвельт – политики, которые предлагали свои эффективные программы. Народы их выбрали, дали проявить себя, и они стали великими политиками и сделали великими свои народы. А мы передаем по кругу власть в Украине трем-четырем людям, и не даем родиться на политической арене новым Трампам. И ходим, спрашиваем, где они, хотя сами для этого ничего не сделали. Поэтому надо давать шанс политикам новым, а не выбирать каждый раз старых. И тогда у нас будут свои Черчилли, свои Трампы", – убежден народный депутат.

Лидер партии "За життя" призвал украинцев голосовать на выборах только за тех кандидатов, которые еще не примелькались в отечественной политике.

"Чтобы остановить беспредел и начать наконец возрождать экономику, нам необходимо пойти на выборы, выбрать жизнь, выбрать новые лица и начать самим строить страну, без "помощи" зарубежных партнеров и советчиков, руководствуясь исключительно проукраинскими интересами, как это делает Трамп, отстаивая интересы американцев. Нам необходимо выгнать эту власть поганой метлой и заменить ее на новых политиков, которые действительно хотят и могут изменить жизнь народа в лучшую сторону. Нельзя голосовать за тех, кто уже несколько раз обворовывал страну. Они не будут вести себя лучше в следующих созывах. 26 лет "никто не воровал", а страна разворована. Давайте выберем новых людей, которые не грабили страну. И тогда мы не будем бояться никого и ничего", – резюмировал Вадим Рабинович.