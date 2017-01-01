Под Днепром в ДТП погибли жених и невеста

Мужчина и женщина, которые за день до трагедии решили пожениться, попали на мотоцикле в ДТП.

Мужчина и женщина, которые накануне приняли решение о свадьбе, погибли в ДТП в Днепропетровской области.

Об этом во вторник, 31 июля, сообщает Dnepr24.

Читай также: У водителя Hummer принудительно отобрали образцы для экспертизы

Мотоцикл, на котором ехала пара столкнулся с легковым авто ВАЗ 2101. Авария произошла между селами Пригородное и Старозаводское.

В результате аварии двадцатишестилетняя женщина и тридцатилетний водитель мотоцикла, которые намеревались пожениться, получили смертельные травмы. Полиция устанавливает подробности трагедии.

Как сообщалось, в мае в Тернопольской области молодожены совершили самоубийство.