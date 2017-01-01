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Под Днепром в ДТП погибли жених и невеста

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Мужчина и женщина, которые за день до трагедии решили пожениться, попали на мотоцикле в ДТП.
Мотоцикл столкнулся с Жигулем
Мотоцикл столкнулся с Жигулем
npu.gov.ua

Мужчина и женщина, которые накануне приняли решение о свадьбе, погибли в ДТП в Днепропетровской области.

Об этом во вторник, 31 июля, сообщает Dnepr24.

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Мотоцикл, на котором ехала пара столкнулся с легковым авто ВАЗ 2101. Авария произошла между селами Пригородное и Старозаводское.

В результате аварии двадцатишестилетняя женщина и тридцатилетний водитель мотоцикла, которые намеревались пожениться, получили смертельные травмы. Полиция устанавливает подробности трагедии.

Как сообщалось, в мае в Тернопольской области молодожены совершили самоубийство.

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Теги: ДТП, свадьба, смерть, невеста, жених, мотоцикл, Днепропетровская область
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