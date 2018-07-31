"Краматорские сироты": Геращенко оправдывает мажоров

Из всей группы краматорских детей, отправленных на отдых в Хорватию, только четверо являются сиротами военнослужащих, погибших на Донбассе, остальные -мажоры.

Ранее хорватское правительство предложило оздоровить детей бойцов и погибших в АТО, но группе, которую отправили из Краматорска на отдых в Хорватию, оказалось только четыре ребенка, родители которых действительно являются участниками АТО.

Ситуацию прокомментировала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

Группу детей собрала и повезла депутат от БПП из Краматорска Лилия Кислицина. Чиновники и, в частности, сама депутат Кислицина, пояснили, что участие родителей в АТО было не главным критерием для поездки: туда также отбирали детей за успехи в учебе и внешкольной деятельности. А также детей у которых были биометрические паспорта (у большинства сирот ветеранов АТО их не оказалось).

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На скандал отреагировала и первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко: "...тут некоторые взрослые пытаются делить детей на правильных и неправильных, сегрегировать по составу семьи, а Марию (Ионову - ред.), которая помогла, в отличие от этих "активистов и кандидатов" сотням, а может, и тысячам пострадавших от войны - поучают, как делать лучше", - написала она на своей странице в Facebook.

В комментариях к посту Геращенко резонно отмечают: "Сын Ахметова тоже из Донецкой области и видел ужасы войны. Ему тоже надо отдых в Хорватии".

Из этических соображений, разумеется, никто фамилии детей не называет, но известно, что в этой группе удалось узнать: детей и внуков трех (!) заместителей городского головы Краматорска, ребенка депутата городского совета Краматорска, ребенка руководительницы предприятия, которое принадлежит указанной выше депутату Кислициной и ребенка директора известного краматорского магазина-бутика.

Отмечается, что уже в скором времени ситуацию должен прояснить и посол Хорватии.

Как сообщалось 31 июля, первоначально информацию о возмутительном факте опубликовал на своей странице в Facebook журналист Дмитрий Гнап. По его словам, власти Краматорска отправили на курорт только четырех детей, родители которых являются участниками АТО. Остальные 11 отдыхающих оказались детьми “непростых“ родителей.