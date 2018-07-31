"Краматорские сироты": Геращенко оправдывает мажоров
Ранее хорватское правительство предложило оздоровить детей бойцов и погибших в АТО, но группе, которую отправили из Краматорска на отдых в Хорватию, оказалось только четыре ребенка, родители которых действительно являются участниками АТО.
Ситуацию прокомментировала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.
Группу детей собрала и повезла депутат от БПП из Краматорска Лилия Кислицина. Чиновники и, в частности, сама депутат Кислицина, пояснили, что участие родителей в АТО было не главным критерием для поездки: туда также отбирали детей за успехи в учебе и внешкольной деятельности. А также детей у которых были биометрические паспорта (у большинства сирот ветеранов АТО их не оказалось).
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На скандал отреагировала и первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко: "...тут некоторые взрослые пытаются делить детей на правильных и неправильных, сегрегировать по составу семьи, а Марию (Ионову - ред.), которая помогла, в отличие от этих "активистов и кандидатов" сотням, а может, и тысячам пострадавших от войны - поучают, как делать лучше", - написала она на своей странице в Facebook.
В комментариях к посту Геращенко резонно отмечают: "Сын Ахметова тоже из Донецкой области и видел ужасы войны. Ему тоже надо отдых в Хорватии".
Из этических соображений, разумеется, никто фамилии детей не называет, но известно, что в этой группе удалось узнать: детей и внуков трех (!) заместителей городского головы Краматорска, ребенка депутата городского совета Краматорска, ребенка руководительницы предприятия, которое принадлежит указанной выше депутату Кислициной и ребенка директора известного краматорского магазина-бутика.
Отмечается, что уже в скором времени ситуацию должен прояснить и посол Хорватии.
Как сообщалось 31 июля, первоначально информацию о возмутительном факте опубликовал на своей странице в Facebook журналист Дмитрий Гнап. По его словам, власти Краматорска отправили на курорт только четырех детей, родители которых являются участниками АТО. Остальные 11 отдыхающих оказались детьми “непростых“ родителей.
Так уже бы отбирали сирот так: есть родители - едешь. Нету - сидишь дома.