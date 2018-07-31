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В Черкасской области 13-летний цыганенок изнасиловал и забил до смерти женщину

Комментариев: 21
Малолетний преступник не отрицает своей вины в содеянном. После совершения преступления, они вместе с семьей сбежали из области.
Преступник вместе с семьей сбежали из области
Преступник вместе с семьей сбежали из области
depositphotos.com

В городе Тальное Черкасской области 13-летний подросток ромской национальности изнасиловал и до смерти избил женщину. Об этом во вторник, 31 июля, сообщает Нацполиция Черкасской области.

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Убийство произошло около двух недель назад. На линию 102 поступил вызов из медицинского учреждения. Было сообщено о поступлении женщины с телесными повреждениями и признаками изнасилования. Женщина умерла в день госпитализации.

Перед смертью пострадавшей, правоохранителям удалось с ней пообщаться, это помогло установить личность убийцы. Им оказался 13-летний цыган, который вместе с семьей выехал за пределы области. Малолетний преступник скрывался от полиции в одном из райцентров Житомирской области у бабуши, а отец мать и старший брат преступника проживали в одном из сел Винницкой области. 

Малолетний преступник признает, что имел половую связь с женщиной, после чего избил ее и оставил умирать в кустах.

Полицейские проверяют на причастность к совершению данного уголовного правонарушения и других членов семьи несовершеннолетнего. Проводятся активные следственные действия.

По данному факту следственными Тальновского отделения полиции открыто ряд уголовных производств по части 4 статьи 152 (Изнасилование) и частью 2 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, что повлекло смерть потерпевшей. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.

Напомним, ранее в городе Орел цыгане взяли в заложники бизнесмена и пытали. 

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Теги: Черкасская область, малолетний преступник, изнасилование, убийство, ромы, цыгане
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Комментариев (21)
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Alex_Shadow    31.07.2018, 16:37
Оценка:  +1
Alex_Shadow
В Херсоне азербайджанец ограбил четырехлетнюю девочку.
VikaGraum    31.07.2018, 16:33
Оценка:  -1
VikaGraum
Что за Терминатор такой? Я просто пытаюсь себе представить, как 13-летний ребенок может до смерти избить взрослую женщину... Его же за горло одной рукой поднять можно. А ударом второй руки отправить лететь метров на пять.
WTF2wtf    31.07.2018, 16:39
Оценка:  +1
WTF2wtf
при этом Вы не видели ни самого обвиняемого, ни жертву ...
VikaGraum    31.07.2018, 16:42
Оценка:  0
VikaGraum
Ну, я как бы представляю себе 13-летнего ребенка. Если только он сзади подкрадется и ударом по голове вырубит...
WTF2wtf    31.07.2018, 16:44
Оценка:  0
WTF2wtf
Вы видели конкретно этого обвиняемого и конкретно эту жертву?
Или Вы считаете, что обвиняемый искал жертву втрое крупнее себя самого?
VikaGraum    31.07.2018, 16:49
Оценка:  0
VikaGraum
Ладно, не буду спорить, потому что действительно никого из них не видела. Просто у меня это в голове как-то "не укладывается". Я мужиков 100-килограммов в нокаут отправляла, хотя во мне 55 кг при росте 178.
WTF2wtf    31.07.2018, 16:49
Оценка:  0
WTF2wtf
Если средний рост пацана в 13 лет 150-165 см и вес в районе 50, но хватает и по 65 кг ...
Я в свои 13 мог в нокаут послать своего 50-килограммового сверстника (и я вовсе не говорю о девочках).
realdominik3399    31.07.2018, 16:56
Оценка:  -1
realdominik3399
Нокаутеры хреновы......
VikaGraum    31.07.2018, 16:57
Оценка:  +1
VikaGraum
Я все поняла)
Мы с Вами - два панчера; пожмем друг другу руки и мирно разойдемся. Вокруг всякой другой нечисти хватает, которую нужно отпацифиздить)
YoZhe    31.07.2018, 16:32
Оценка:  +4
YoZhe
Плохо, товарищи! Плохо!!! Два уничтоженных табора - это очень мало! Нужно во много раз больше сожженных таборов, чтобы цыгане даже нос на улицу боялись высунуть!
Alex_Shadow    31.07.2018, 16:33
Оценка:  0
Alex_Shadow
как крымские татары сейчас?
Alexandr    31.07.2018, 16:45
Оценка:  0
Alexandr
Зібрати і відправити на історичну батьківщину, в Індію. І буде їм там повне щастя. Серед своїх.
Alex_Shadow    31.07.2018, 16:29
Оценка:  +4
Alex_Shadow
Нет плохих народов, есть плохие люди.
Слепой_Траст    31.07.2018, 16:25
Оценка:  +6
Слепой_Траст
в 28 его выпустят? зачем?
valenteena    31.07.2018, 16:18
Оценка:  -9
valenteena
А чего это мы национальность так упорно пишем? Ищем новых козлов отпущения? Они в Раде сидят.
Коцман__Бобза    31.07.2018, 15:36
Оценка:  +8
Коцман__Бобза
Это преследование по нпциональному признаку! Это дискриминация ромов! ..... Чё там еще обычно вопят?
Niiike    31.07.2018, 16:06
Оценка:  0
Niiike
угадай с одного раза, к какой национальности или этносу принадлежат 99% насильников в Украине. Закон должен быть один для всех, просто что у нас бардак везде
Коцман__Бобза    31.07.2018, 16:29
Оценка:  +2
Коцман__Бобза
Обнародуй статистику.
apollon    31.07.2018, 15:27
Оценка:  +15
apollon
что бы там не говорили толерасиы но цыгане они не люди. они звери. живут как звери ведут себя как звери ... ничего человеческого у них нет!
Niiike    31.07.2018, 16:07
Оценка:  -9
Niiike
не то то мы, за пару месяцев две пары нашей национальности закрыли за то что снимали порно и имели своих собственных годовалых детей
YoZhe    31.07.2018, 16:30
Оценка:  +4
YoZhe
Может они кацапы были, кто там смотрел в паспорт?
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