В Черкасской области 13-летний цыганенок изнасиловал и забил до смерти женщину

Малолетний преступник не отрицает своей вины в содеянном. После совершения преступления, они вместе с семьей сбежали из области.

В городе Тальное Черкасской области 13-летний подросток ромской национальности изнасиловал и до смерти избил женщину. Об этом во вторник, 31 июля, сообщает Нацполиция Черкасской области.

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Убийство произошло около двух недель назад. На линию 102 поступил вызов из медицинского учреждения. Было сообщено о поступлении женщины с телесными повреждениями и признаками изнасилования. Женщина умерла в день госпитализации.

Перед смертью пострадавшей, правоохранителям удалось с ней пообщаться, это помогло установить личность убийцы. Им оказался 13-летний цыган, который вместе с семьей выехал за пределы области. Малолетний преступник скрывался от полиции в одном из райцентров Житомирской области у бабуши, а отец мать и старший брат преступника проживали в одном из сел Винницкой области.

Малолетний преступник признает, что имел половую связь с женщиной, после чего избил ее и оставил умирать в кустах.

Полицейские проверяют на причастность к совершению данного уголовного правонарушения и других членов семьи несовершеннолетнего. Проводятся активные следственные действия.

По данному факту следственными Тальновского отделения полиции открыто ряд уголовных производств по части 4 статьи 152 (Изнасилование) и частью 2 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, что повлекло смерть потерпевшей. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.

Напомним, ранее в городе Орел цыгане взяли в заложники бизнесмена и пытали.