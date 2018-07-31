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В Бердянске на глазах жены застрелили бойца батальона Донбасс

Комментариев: 5
Неизвестный из двуствольного ружья в спину расстрелял ветерана АТО Виталия Олешко (Сармат). Журналист назвал вероятного заказчика - нардепа из группы Воля народа.
Олешко застрелили во дворе гостиницы, которую построил Сармат
Олешко застрелили во дворе гостиницы, которую построил Сармат
скриншот из видео

В Бердянске неизвестный из охотничьего ружья застрелил в спину ветерана АТО батальон Донбасс Виталия Олешко, позывной Сармат, который являлся участником самообороны Бердянска, кавалером ордена За мужество 3-й степени, участником боев за Иловайск и прошел плен.

Об убийстве, которое произошло во дворе маленькой гостиницы на глазах у жены Олешко, в Facebook сообщил Андрей Маджаров, опубликовав запись с места убийства.

“Подошел со спины какой-то бородатый непонятный смертник. Выстрелил два раза“, - заявил Маджаров.

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Как сообщает Berdyansk.biz, нападение на него произошло во дворе гостиницы, принадлежащей семье Олешко. Двое людей, приехавших на красном автомобиле, предположительно Таврия, вошли во двор и выстрелили в спину Олешко.

Полицией введен план перехват. 

Журналист Юрий Бутусов в Facebook написал, что рядом с Виталием находились его жена и друг - также участник войны Андрей Манжаров, все это произошло у них на глазах.

Рядом с Виталием находились его жена и друг
Рядом с Виталием находились его жена и друг
obozrevatel.com

“Я встречался с Виталием три месяца назад в Бердянске. Он был неравнодушным человеком. Он всем рассказывал о своем конфликте с местным олигархом Александром Пономаревым, владельцем Российско-украинского научно-производственного предприятия Агринол. Пономарев и Агринол контролируют Бердянск, они контролируют всю власть, и очевидно, имеет связи в криминальном мире. Бердянск - маленький город, тех, кто смеет выступать против власти - единицы, и Олешко одним из самых активных и дерзких. Сам Пономарев сейчас - народный депутат в группе Воля народа, а бывший директор Агринола и его друг Сергей Валентиров - депутат Блока Порошенко. Поэтому Пономареву и Валентирову все сходит с рук - даже то, что из-за поставки некачественного масла Агринолом были выведены из строя танки 17-й танковой бригады“, - написал Бутусов.

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Журналист обратил внимание на дерзость и публичность убийства, поскольку стрелок “не боялся, что его поймают, он хотел, чтобы убийство было демонстративным“.

“Большая проблема расследования - местные правоохранительные органы находятся под сильнейшим давлением со стороны Пономарева, которые имеет глубокие связи влияние на прокуратуру и полицию. Так что дело чести не только правоохранителей, но и всего украинского общества обеспечить максимальный резонанс. Провести расследование и покарать бердянскую мафию и ее главарей без общественного давления государство не сможет. Убийство Виталия Олешко показало, что в Бердянске происходит мафиозный беспредел, и смычка криминала со структурами власти“, - отметил Бутусов.

Напомним, 6 июня в Винницкой области строители жестоко избили ветерана АТО, кроме того душили его и заставляли рыть себе могилу. Позднее, 8 июня, избивавших и пытавших ветерана Александра Дяка наказали.

 

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Теги: Бердянск, убийство, Сармат, батальон Донбасс, Виталий Олешко
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Комментариев (5)
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Woodbrother    31.07.2018, 16:36
Оценка:  -1
Woodbrother
Депутатору из воли народа надо теперь очень бережно относиться к своему здоровью, контролировать уровень свинца в организме..
    31.07.2018, 16:16
Оценка:  -4
Награда нашла хэроя .....)))
lebedin2    31.07.2018, 15:54
Оценка:  -3
lebedin2
В любой стране, в любом городе, где есть частные батальоны, происходит мафиозный беспредел, смычка криминала со структурами власти. Для Латинской Америки проверено 150 годами, для ряда стран Африки - 60 лет, для Украины - 27 лет.
Коцман__Бобза    31.07.2018, 15:59
Оценка:  +3
Коцман__Бобза
Смычка для всего СССР произошла в 90-х.
diver117    31.07.2018, 16:18
Оценка:  +4
diver117
Российские ЧВК для этого же создал российский президент?
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