В Житомире полицейские задержали группу вымогателей

Уплаченные потерпевшим деньги у подозреваемых изъяты, сейчас им грозит до 7 лет тюрьмы.

30 июля следователи Житомирского отдела полиции задержали трех человек за вымогательство у жителя областного центра трех тысяч долларов США за нераспространение компрометирующей его информации.

В Житомирский отдел полиции обратился 31-летний житель областного центра с заявлением о вымогательстве у него денег. По словам заявителя, трое незнакомцев пришли к нему на работу и устроили дебош, угрожая распространить среди знакомых мужчины компрометирующую его информацию. Чтобы избежать скандала, заявитель должен был заплатить вымогателям три тысячи долларов США.

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“Нами по согласованию с местной прокуратурой были проведены все необходимые действия для фиксации этого правонарушения и 30 июля полицейские отдела совместно со спецподразделением ТОР задержали всех трех вымогателей сразу после получения ими денег. Обращаюсь к житомирянам, если кто-то попадал в подобную ситуацию, сообщите нам. Мы проверим задержанных на причастность или установим лица других негодяев для их привлечения к ответственности“, - рассказал начальник Житомирского отдела полиции Михаил Сорока.

Мужчин задержали на одной из улиц областного центра. Они пытались сопротивляться полицейским и сбежать. Впоследствии выяснилось, что все трое являются жителями областного центра, 1992, 1997 и 1994 рождения. Двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение грабежей, краж и хулиганства. Деньги у них изъяты.

Досудебное расследование проводится по ч.2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Поэтому парням грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Сейчас задержанные находятся под стражей в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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